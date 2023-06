Melanie Griffith e a filha mais nova, Stella Banderas, foram vistas durante um raro passeio juntas em Los Angeles, na quinta-feira.

De acordo com o Page Six, mãe e filha estiveram no Chris McMillan Salon, um salão de beleza que fica em Beverly Hills, na Califórnia.

Na ocasião, Melanie Griffith, de 65 anos, estava elegante com uma camisola preta de gola alta e uma saia xadrez. O look ficou completo com botas prestas.

Já a filha, de 26 anos, usava um estilo mais casual, composto por umas calças de ganga escuras, um top cinzento e uns sapatos pretos.

De recordar que Stella Banderas é fruto do casamento terminado de Melanie Griffith com Antonio Banderas. O ex-casal esteve junto entre 1996 e 2015.

