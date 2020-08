Melanie C vem a Portugal no próximo ano promover o novo álbum que se prepara para lançar no dia 2 de outubro, intitulado "Melanie C". A artista britânica de 46 anos, a popular Sporty Spice da girlsband feminina Spice Girls, que fez furor na década de 1990, atua no Teatro Capitólio a 28 de abril de 2021 naquele que será o primeiro concerto de uma tournée de 19 datas que também a levará a Madrid, Barcelona, Paris, Zurique, Milão, Berlim, Oslo, Copenhaga, Amesterdão, Manchester e Londres.

Lyon, Munique, Bremen, Colónia, Antuérpia, Birmingham e Glasgow são outras das cidades que a intérprete de "I turn to you" incluiu no roteiro. Os bilhetes começam a ser vendidos a 28. "Mal posso esperar para vos ver", confessou Melanie C aos seguidores na publicação que fez nas redes sociais. No próximo ano, para assinalar os 25 anos da formação da banda britânica, a artista não exclui a possibilidade das Spice Girls se reformarem, como afirmou há pouco mais de um mês em entrevista.

"Seria fantástico. Eu, pessoalmente, tenho uma grande vontade de partir em digressão com as raparigas, para irmos a sítios onde nunca chegámos a ir", admitiu a Sporty Spice em declarações à revista francesa Paris Match. O grupo britânico reformou-se em 2019 para uma série de espetáculos, sem Victoria Beckham, que hoje em dia prefere concentrar-se na carreira de estilista. Durante a entrevista, Melanie C recordou também a saída de Geri Halliwell do grupo. "Foi o princípio do fim", garante.