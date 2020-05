Melanie C fez, este final de tarde, revelações íntimas na internet. Num direto na rede social Instagram, a cantora da banda feminina Spice Girls abordou o período difícil que viveu nos últimos anos, depois dos últimos discos não terem atingido o topo das tabelas de vendas, ao contrário do que sucedeu com os primeiros. "Ter voltado a ser uma Sporty Spice [em maio de 2019 na digressão de reunião da banda] fez-me refletir muito", admitiu a artista britânica de 46 anos.

"Aceito-me finalmente como sou. Nós temos o hábito de festejar sempre os nossos sucessos mas eu acho que também devemos celebrar os desafios que enfrentamos e os obstáculos que superamos", defende a intérprete de "I turn to you" e "Northern star". Melanie C recordou ainda o concerto que marcou o regresso aos palcos, após de sete anos afastamento, em maio do ano passado, o primeiro que não teve a participação de Victoria Beckham, a famosa Posh Spice.

"Estávamos petrificadas. Quando subimos ao palco, estávamos muito nervosas", reconhece hoje. Em resposta a um fã, Melanie C elogiou "Bohemian rhapsody" dos Queen, que considera uma das melhores composições musicais de sempre. "É uma canção fantástica. Não há outra igual", refere. "Não tive oportunidade de conhecer o Freddie Mercury [vocalista da banda] mas, se tivesse a possibilidade de jantar com três pessoas, ele era uma delas", confidencia.

"As outras seriam a Madonna e a Billie Eilish", respondeu Melanie C, que também elogiou a cantora japonesa Rina Sawayama, uma das suas descobertas mais recentes. Outro admirador quis saber qual foi o melhor conselho que lhe tinham dado até hoje. A artista nem hesitou. "Nunca faças nada com que não te sintas confortável. Foi a minha mãe que me deu este conselho", desabafou a cantora, nascida em Whiston, que revelou ainda ser "alérgica a cães, a gatos e a coelhos".