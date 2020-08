Não é de agora que Madonna se queixa. "Estou a ser castigada por ser sexagenária", afirmou pouco depois de ter feito 60 anos. A cantora, compositora, atriz, produtora, realizadora e empresária norte-americana, que nasceu a 16 de agosto de 1958 e que faz hoje 62 anos, tem sido fortemente criticada por continuar a surgir em público com decotes reveladores, com minissaias provocadoras e com visuais que muitos consideram pouco adequados para uma mãe de família que já tem idade para ser avó.

"Acho que as pessoas preocupam-se demasiado com a idade e eu acho que está na altura de acabar com isso. As pessoas devem viver sem serem influenciadas pelo que a sociedade acha que seria o mais adequado para a sua idade", lamentou, o ano passado, pouco depois de uma reportagem publicada pelo The New York Times para promover "Madame X", o disco que gravou enquanto viveu em Portugal, ter mencionado, por diversas vezes, que a artista já tinha ultrapassado a barreira dos 60 anos.

"As pessoas tentaram sempre silenciar-me por uma razão ou por outra. Porque não sou demasiado bonita, porque não canto bem, porque não sou talentosa, porque não me casei muitas vezes e, agora, porque não sou nova o suficiente", lamentou Madonna em maio do ano passado na entrevista exclusiva que deu à revista Vogue Italia. "Estão sempre a tentar encontrar alguma coisa para me apontar pelo facto de eu continuar a existir. Agora que estou a lutar contra o envelhecimento, estou a ser castigada por ser sexagenária", critica a intérprete de sucessos internacionais como "Like a prayer", "Hung up", "Papa don't preach" e "La isla bonita".

Nascida em Bay City, no Michigan, Madonna chegou a Nova Iorque com 35 dólares, menos de 30 euros, no bolso com a intenção de ser bailarina. Apesar de elogiada por Marta Graham, uma das mais reputadas coreógrafas do século XX, cedo percebeu que seria como cantora que conseguiria a fama e a fortuna que tanto ambicionava. Em 1982, lançou o primeiro single, "Everybody". A partir daí, nunca mais parou. Até hoje, em 38 anos de carreira, a intérprete já vendeu mais de 300 milhões de discos.