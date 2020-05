Há quase um ano, Melânia Gomes aventurou-se no universo da maternidade com o nascimento da bebé Mafalda e esta tem sido a melhor experiência da sua vida, assim contam as suas redes sociais.

São inúmeras as publicações nas quais expressa o amor pela filha e esta terça-feira, dia 26, voltou a revelar a faceta de mamã babada com uma fotografia de ambas.

"E agora estamos assim, quase a fazer um ano! Cheias de vida, de sentido de humor, de curiosidade, de personalidade, de AMOR... Sempre pedi uma bebé reguila e se custa às vezes 'domar' este trovãozinho... mas ouvir esta gargalhada, ver este sorriso reguila cheio de dentinhos já, ver estes olhos que brilham mais que o sol... Ai passa logo tudo! Sim, estou apaixonada", escreveu na legenda do registo.

