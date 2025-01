Mel Jordão e Diogo Piçarra iniciaram uma tradição há três anos, com a filha Penélope, para dar as boas-vindas ao novo ano.

"Guardámos o melhor para o fim. Há três anos começámos a tradição de começar o ano com uma viagem por Portugal. Este ano começamos aqui", lê-se na legenda de uma publicação partilhada na sexta-feira, 3 de janeiro, à noite.

O casal e a filha encontram-se em Vieira do Minho. De acordo com as stories de Mel, estarão 11 graus no destino.

Leia Também: "2025 começou assim". A passagem de ano de Mel Jordão e Diogo Piçarra