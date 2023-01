Mel Jordão decidiu encher-se de coragem e cumprir um sonho. A influencer submeteu-se a uma cirurgia estética, composta por várias intervenções.

Conforme revelou na sua página de Instagram, a companheira de Diogo Piçarra fez uma "mastopexia de aumento, fechou a diástase e aspirou alguma gordurinha na barriga".

Questionada acerca da recuperação, Mel esclareceu: "Fechei a diástase através de cirurgia. Nos primeiros quatro dias andei meio curvada. Depois da primeira semana mandam-te fazer o seguinte exercício: encolher a barriga e contrair por alguns segundos. No 1.º mês a marcha acelerada é ok e exercício abdominais só a partir do 4.º mês".

Publicação feita por Mel Jordão no Instagram© Instagram - Mel Jordão

Leia Também: Mel Jordão submeteu-se a cirurgia estética. Os detalhes do pós-operatório