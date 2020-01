Estes são os protagonistas da reunião:

Rainha Isabel II

A chefe de Estado, 93 anos, está no trono desde que o seu pai, o rei George VI, morreu em 1952. Esta conduziu o Reino Unido durante um período de mudanças dramáticas desde o pós-Segunda Guerra Mundial, até à perda das colónias e agora o Brexit.

Ao longo das décadas, optou por uma mudança lenta e pragmática por meio de consenso, em vez de uma ação drástica. Foi quem convocou a reunião de crise, realizada em Sandringham, a sua propriedade privada no leste de Inglaterra, onde tradicionalmente reside do Natal até ao início de fevereiro.

Príncipe Carlos

Aos 71 anos, o filho mais velho da monarca é o mais longo herdeiro do trono que o Reino Unido já teve e pai dos príncipes William e Harry. O casamento com a mãe destes, a princesa Diana, não correu bem e acabaram por se divorciar em 1996.

Diana morreu num acidente de carro em 1997 em Paris, quando foi perseguida pelos paparazzi.

Carlos casou-se pela segunda vez com Camilla, em 2005.

O príncipe de Gales desempenha o papel mais importante na família real desde que o seu pai, príncipe Philip, atualmente com 98 anos, se reformou em 2017. A sua residência oficial situa-se na Clarence House em Londres. É quem financia os seus dois filhos e as suas famílias, com o seu rendimento privado, do portfólio de terras e propriedades do Ducado da Cornualha.

Príncipe William

O duque de Cambridge, 37 anos, é o segundo na linha de sucessão ao trono, seguido pelos seus três filhos: George, seis, Charlotte, quatro, e Louis, um ano.

Em 2011, casou-se com Kate Middleton, sua namorada desde a faculdade. Era piloto de helicóptero de busca e salvamento e deixou o seu emprego como piloto de ambulância aérea em 2017. Mora com a família no Kensington Palace, em Londres. É considerado uma pessoa consciente e cautelosa e esforça-se para garantir que a monarquia permaneça relevante para as novas gerações.

Ele e Kate aparecem como a família real perfeita, que respeita cânones e tradições.

Harry confirmou em outubro que se tinha distanciado do irmão. No entanto, esta segunda-feira, estes uniram-se para denunciar uma "informação falsa" publicada num jornal britânico sobre o seu suposto mau relacionamento.

Príncipe Harry

O duque de Sussex, 35 anos, é, desde o nascimento do seu sobrinho Louis, o sexto na linha de sucessão ao trono. Depois de 10 anos no exército britânico, onde serviu por dois períodos no Afeganistão, Harry começou a concentrar-se nas funções reais. Conheceu Meghan, uma atriz de televisão americana, num encontro às cegas, e o seu relacionamento rapidamente floresceu.

Casaram em maio de 2018 e moram na recém-renovada Frogmore Cottage, na propriedade do Castelo de Windsor. Harry, que antes de assentar era conhecido como o membro mais problemático da família real britânica, sempre teve um relacionamento difícil com a imprensa e recentemente queixou-se de vários jornais alegando que estavam a assediar a esposa, assim como fizeram com a sua mãe. Meghan, 38 anos, participará na reunião por telefone do Canadá, onde se encontra.