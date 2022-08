A confissão surpreendente de Meghan Trainor que dá conta de que, em sua casa, há duas sanitas lado a lado, continua a chocar o mundo.

Apesar das declarações não serem novas, a cantora decidiu voltar a abordar o tema, explicando ao pormenor esta situação incomum.

Quando a cantora falou sobre o assunto pela primeira vez, não ficou claro se ela e o marido utilizavam as sanitas em simultâneo para defecar, o que foi muito criticado na Internet. Mais tarde, a artista esclareceu que só o fizeram uma vez e que, depois disso, disseram que nunca mais o voltariam a fazer.

No entanto, clarificando o assunto, Meghan Trainor disse o seguinte: "Ele faz-me companhia quando eu estou a fazer as minhas necessidades porque nós somos almas gémeas. Sinto falta dele quando estamos separados", escreveu no Twitter, para surpresa dos seguidores.

Mais recentemente, a cantora explicou que para urinar utilizam as sanitas em simultâneo. "Damos as mãos e fazemos xixi", explicou em entrevista ao podcast Pretty Basic.

Trainor acrescentou que, quando é ela a defecar, o companheiro faz-lhe companhia, mas ao contrário não consegue estar ao lado do companheiro. "Cocó de homem é um nível diferente. Mas o meu cocó não tem cheiro", atirou.

