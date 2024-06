Meghan Trainor é mãe de dois filhos e diz estar "muito feliz" por ter decidido mudar o nome do mais novo.

Da união da cantora com o marido, Daryl Sabara, nasceram Riley, de três anos, e Barry, de 11 meses.

Em entrevista à revista Saturday do jornal The Guardian, a artista contou que alterou a ordem dos nomes próprios do filho mais novo, o que a deixou satisfeita.

"O nome do meu filho seria Bruce Barry e mudámos para Barry Bruce. E estou muito feliz por termos mudado", afirmou, revelando ainda que tenciona ter mais filhos, uma vez que quer muito ser mãe de duas meninas.

