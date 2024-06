Meghan Trainor viveu um episódio difícil na sua vida, quando pensou que estava a sofrer um aborto espontâneo durante uma entrevista.

A cantora, de 30 anos, é mãe de Riley, de três anos, e de Barry, de 11 meses, frutos do seu casamento com Daryl Sabara e, durante a sua segunda gravidez, estava a dar uma entrevista quando o susto aconteceu.

A artista estava nas primeiras semanas de gestação e não sabia ainda que estava grávida, afirmando que começou esse dia "radiante de alegria", antes de confirmar que estava a sangrar durante a sua entrevista a Ryan Seacrest.

Em conversa no podcast 'Last Meals', no YouTube, Meghan explicou o que aconteceu: "Naquela manhã eu estava feliz, radiante de alegria, e gravei um vídeo. Dei entrevistas e perguntaram-me, 'Como estás?' 'Estou bem'. Eu estava tão feliz. E então, logo antes da minha última entrevista, olhei para baixo e vi que estava a sangrar", contou, explicando que mesmo assim continuou a conversa.

A cantora pensou que estava a sofrer um aborto espontâneo, algo que acabou por ser apenas um susto.

