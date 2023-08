Será que a amizade de Meghan Markle com Serena Williams já teve melhores dias? A questão foi colocada depois de a duquesa de Sussex não ter sido vista no 'chá de revelação' que a ex-tenista preparou para anunciar o sexo do segundo bebé.

Serena publicou um vídeo no YouTube, esta segunda-feira, no qual anuncia junto do marido, Alexis Ohanian, que vão ser pais de mais uma menina. O que não passou despercebido aos olhos da imprensa internacional foi o facto de Meghan não ter sido vista nas imagens da 'festa'.

Ainda assim, realça o Page Six, A duquesa de Sussex pode ter pedido para não ser filmada ou que nenhuma imagem sua fosse publicada nas redes sociais.

