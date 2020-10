Meghan McCain, filha de John McCain, decidiu surpreender os seguidores da sua página de Instagram, esta quarta-feira, com uma fotografia da filha, a primeira imagem com a menina desde o seu nascimento.

Apesar de não ter mostrado o rosto da bebé, a famosa cronista recebeu desde logo várias reações dos fãs, que não ficaram indiferentes à ternurenta partilha.

De referir que foi no mês passado que McCain anunciou o nascimento da filha, Liberty Sage McCain Domenech, a primeira em comum com o marido, Ben Domenech.

"Obrigada a todos do fundo do meu coração pelos maravilhosos votos de boa sorte e bondade avassaladora. O Ben e eu estamos completamente e totalmente apaixonados pela nossa filha e sentimo-nos indescritivelmente abençoados", disse na altura no Twitter.

Leia Também: Filho de Ciara e Russell Wilson usa macacão no valor de 450 dólares