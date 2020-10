Win Wilson pode ter apenas meses, mas já tem um estilo único e de luxo. O filho de Ciara e Russell Wilson destacou-se, esta quarta-feira, na página de Instagram da mãe pelo look.

Isto porque o bebé surge na imagem com um macacão da marca Gucci, no calor de 450 dólares (cerca de 380 euros). Mas não fica por aqui e combina a peça com uns ténis da mesma marca, que custam 250 dólares (mais de 200 euros).

Recorde-se que o menino nasceu em julho. Ciara é ainda mãe de Sienna Princess, de três anos, também da relação com Russell Wilson, e de Future Zahir, de seis anos, fruto da relação terminada com Future.

