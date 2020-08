A relação de Meghan Markle e Kate Middleton deu muito que falar na imprensa internacional, maioritariamente por motivos menos bons. Na altura surgiram uma série de informações que davam conta de que as duas não se davam bem, mas segundo o livro 'Finding Freedom', o que aconteceu na verdade, é que ambas não se identificaram uma com a outra.

"A Kate sentiu que não tinha muito em comum - para além do facto de que viviam no Palácio de Kensington", lê-se. "A Meghan iria concordar com a ideia de que não eram as melhores amigas. A relação delas não progrediu muito desde que era namorada do Harry", acrescentou.

Os autores insistem que as duquesas nunca estiveram em "guerra" e que sempre mantiveram uma relação cordial.

Por seu turno, no documentário do Channel 5, 'Meghan & Harry: The New Revelations', Katie Nicholl diz que Meghan "tinha expectativas irreais" quanto à futura cunhada. "A duquesa de Cambridge é uma mulher muito ocupada, mas a Meghan claramente entendeu isso de forma pessoal", argumentou.

