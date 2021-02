É esperado que este ano o príncipe Harry regresse ao Reino Unido no verão para marcar presença numa série de eventos, entre eles o 100º aniversário do avô, Filipe de Edimburgo, a inauguração da estátua da mãe, a princesa Diana, e ainda o Trooping the Colour.

Ao contrário do que no início foi revelado, Meghan Markle não o deverá acompanhar e, segundo o especialista real Omid Scobie, a mulher do príncipe tem um bom motivo para permanecer nos Estados Unidos.

"Nem a Meghan nem o Harry foram vacinados [contra a Covid-19] e os planos da viagem ainda estão muito no início. A Meghan não ir-se-ia afastar do Archie [filho de ambos] e seria bastante complicado uma criança viajar com todas as restrições que agora existem", notou numa entrevista à revista Ok!

"Parece ser mais fácil neste momento o Harry fazer a viagem sozinho. Mas não é intenção da Meghan ignorar a família. Se não existisse Covid, ela estaria lá", completou.

Para além disso, Scoobie notou que Markle tem mantido uma relação próxima com a rainha Isabel II, sobretudo por causa do pequeno Archie, de um ano.

