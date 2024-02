No passado fim de semana, Meghan Markle esteve num evento especial. A duquesa de Sussex juntou-se ao Southern California Welcome Project para uma tarde de histórias e culinária.

Tal faz parte do The Welcome Project lançado pela The Archewell Foundation (fundação criada por Harry e Meghan Markle) no ano passado, que ajuda a criar um ambiente inclusivo e seguro para as mulheres recém-chegadas do Afeganistão.

Fotografias entretanto divulgadas pela fundação mostram a mulher de Harry, com mais 15 mulheres e... com as mãos na massa.

Todas tiveram ainda a oportunidade de partilhar as suas histórias e de se apoiarem mutuamente.



© The Archewell Foundation

