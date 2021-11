Meghan Markle marcou presença no programa de Elle DeGeneres onde participou numa brincadeira já feita por diversas celebridades. A ideia é simples. A pessoa em questão dirige-se a um contexto público, com um auricular onde ouve as ordens da apresentadora norte-americana, tendo de dizer tudo o que esta diz e fazer o que lhe é pedido.

No caso de Meghan, a duquesa dirigiu-se a um grupo de pequenos comerciantes que se encontravam nos estúdios de gravações do programa.

O resultado final revelou-se no mínimo hilariante.

Ora veja:

