O Dia Internacional da Mulher também foi assinalado na página oficial do Instagram de Meghan Markle e do príncipe Harry. A data foi destacada com imagens da duquesa de Sussex durante uma visita surpresa à escola Robert Clack Upper, em Londres, Inglaterra.

Uma visita onde Meghan falou do valor da mulher e da importância de serem protegidas e valorizadas. “Nas vossas vidas têm mãe, irmãs, namorada. Protejam-nas. Tenham a certeza que elas se sentem valorizadas e seguras”, disse a alguns alunos da referida escola.

A ex-atriz chamou depois por um "jovem coragoso" que estava na sala e a quem pediu que falasse sobre a importância do Dia Internacional da Mulher. Foi então que os presentes aplaudiram Aker Okoye, um jovem afrodescendente, de 16 anos, que cumprimentou Meghan antes de falar ao microfone.

"O dia Internacional da Mulher serve para nos lembrarmos de que conseguem fazer tudo. Esta é uma mensagem para todos vós. Este domingo seja, pelo menos, o dia em que não olhamos para as mulheres como objetos. Eu apenas quero que o Dia Internacional da Mulher nos lembre do quão forte e unida é a nossa comunidade graças às mulheres", disse o jovem, posteriormente aplaudido por Markle.

