A prepararem-se para deixarem os compromissos reais, Meghan Markle e o príncipe Harry estão a marcar presença naqueles que serão os seus últimos atos oficiais.

Ainda na noite deste sábado, o casal real esteve no Royal Albert Hall, em Londres, para assistirem ao Festival de Música Mountbatten, e foram recebidos com muito carinho. Como destacam os meios de comunicação internacionais, o duques de Sussex foram aplaudidos de pé.

Para a ocasião, enquanto Harry vestia o uniforme de capitão do Royal Marines, Meghan deslumbrou com um elegante vestido vermelho da marca Safiyaa, no valor de 1.497,23 euros. Um look que foi completado por uns brincos Simone Rocha e uns sapatos de salto alto da marca Aquazzura.

