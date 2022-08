Meghan Markle deu uma entrevista à revista The Cut na qual fez uma revelação. A mulher do príncipe Harry anunciou que em breve voltará ao Instagram, embora não tenha especificado a data.

"Quer saber um segredo?", questionou a duquesa. "Vou voltar ao Instagram", disse à jornalista que a entrevistou.

Note-se que a ex-atriz deixou de ter uma conta pessoal para passar a ter uma gerida pela realeza britânica quando ficou noiva de Harry.

"Foi uma grande adaptação - uma grande mudança passar daquele tipo de autonomia para uma vida diferente", afirmou, lembrando as mudanças que o relacionamento trouxe à sua vida.

"Há literalmente uma estrutura [definida pela realeza] se quiseres publicar fotografias dos teus filhos", explicou a ex-atriz.

Markle explica que as fotografias chegavam aos tablóides antes que ela própria as pudesse publicar, algo com que não concordava, uma vez que a sua relação com a imprensa inglesa sempre foi bastante tensa.

"Porque é que daria às pessoas que usaram a palavra 'n' para se referirem aos meus filhos [referiu-se a uma expressão racista usada em relação a pessoas afro americanas] fotografias deles antes de as partilhar com as pessoas que os amam?", questionou. "Digam-me como é que isso faz sentido e então eu entro no jogo", atirou.

Em abril de 2019, um mês antes de Archie, o filho mais velho do casal nascer, Meghan e Harry decidiram criar a sua própria conta de Instagram - 'Sussex Royal'- na qual se recusaram a entrar neste "jogo" de negociação com a imprensa.

Desta forma, eram os próprios quem davam as novidades e que publicavam imagens que não tinham passado pelo escrutínio da 'Firma'. No entanto, pouco depois de abandonarem os seus cargos na família real, decidiram desistir da conta devido ao constante bullying.

Mas agora, a história deverá mudar novamente...