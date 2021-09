O príncipe Harry e Meghan Markle vão viajar da Califórnia para Nova Iorque este fim de semana para marcarem presença no Global Citizen Live, que se vai realizar no Central Park. O evento promove a igualdade no processo de vacinação nos quatro cantos do mundo.

O casal tem sido uma voz ativa sobre o tema, tendo já revelado apoio à campanha de vacinação Global Citizen COVAX. Neste sentido, não recusaram fazer parte do evento.

Esta será também a primeira ocasião em que Meghan Markle e o príncipe Harry aparecem juntos em público desde que foram pais pela segunda vez, em junho, da pequena Lilibet Diana.

