Passou um ano desde que Meghan Markle e o príncipe Harry tornaram pública a decisão de se afastarem do núcleo sénior da realeza britânica, tendo esta sido oficializada em março passado. Desde então, o casal vive nos Estados Unidos com o filho, Archie, de um ano, e não regressou ao país natal do neto da rainha Isabel II.

Estava previsto passarem as festividades com a família real e prolongarem a sua estadia em Inglaterra até meados de janeiro, uma vez que Meghan tinha agendado o julgamento do caso com a editora Associated Newspapers Ltd para 11 de janeiro. Contudo, os advogados da ex-atriz pediram que o julgamento fosse adiado e o pedido foi aceite, estando agora previsto para o outono deste ano.

Nesse sentido, não está previsto que os duques de Sussex regressem tão cedo aos aposentos da rainha. A monarca ficará assim mais de um ano sem estar presencialmente com o bisneto, que em maio celebra o segundo aniversário.

Será essa uma boa oportunidade para se reencontrarem?

