Esta terça-feira, dia em que Meghan Markle aguardava a chegada de Harry ao Canadá, a antiga atriz foi apanhada pelas lentes de um paparazzi a passear pelo parque de Horth Hill na companhia do filho, Archie, e dos dois cães.

As imagens rapidamente se tornaram virais e o casal não tardou em impor a sua posição. Como forma de defenderem a sua privacidade, sobretudo do bebé de oito meses, Harry e Meghan deixaram um aviso aos tablóides.

Segundo o The Guardian, os advogados do casal enviaram uma carta às redações na qual afirmam que serão tomadas medidas legais contra os meios que compraram ou publicaram as ditas fotografias.

O documento refere ainda que o autor das fotografias estava escondido atrás de arbustos e, par disto, vários paparazzi instalaram teleobjetivas em frente à casa de Meghan Markle, na ilha de Vancouver.

