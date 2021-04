Desde julho, quando se mudaram para a Califórnia, que Meghan Markle e o príncipe Harry já chamaram nove vezes a polícia a sua casa.

O jornal The Telegraph apurou que a polícia foi acionada para garantir a segurança dos duques de Sussex no âmbito da ativação dos alarmes e de crimes de invasão de propriedade na residência onde vive o casal.

Harry e Meghan mudaram-se para esta casa no verão 2020 com o filho, Archie, que completa dois anos em maio. Atualmente, aguardam a chegada do segundo bebé, uma menina.

Os duques de Sussex decidiram afastar-se do núcleo sénior da realeza britânica para poderem viver uma vida serena, mais afastada das luzes dos holofotes. Contudo e apesar dos esforços para se manterem discretos, ao longo dos últimos meses a viverem nos Estados Unidos, não têm conseguido evitar a curiosidade da imprensa e dos mais acérrimos fãs.

