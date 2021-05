Archie, filho de Meghan Markle e do príncipe Harry, celebrou o segundo aniversário no passado dia 6 e os duques de Sussex decidiram assinalar a data com um donativo generoso.

O casal ajudou uma empresa de cariz social da cidade Auckland, na Nova Zelândia, e comprou 200 gorros que vão agasalhar refugiados durante o inverno. Na compra de uma unidade, outra é doada, pelo que com o gesto dos duques significa que serão entregues aos mais carenciados 400 gorros.

O gesto solidário foi destacado nas redes sociais da Make Give Live, que deixou um agradecimento a Harry e Meghan pelo "generoso donativo".

