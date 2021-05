O nome do príncipe Harry volta a unir-se ao de Oprah Winfrey e os motivos nada se prendem com a polémica entrevista emitida em março. O duque de Sussex e a apresentadora estão prestes a lançar 'The Me You Can’t See', uma série sobre saúde mental e bem-estar emocional.

Esta segunda-feira, Oprah divulgou nas suas redes sociais uma imagem de apresentação da produção, que conta com as participações de nomes como Lady Gaga e Glenn Close.

A série documental estreia já este mês, no dia 21, e pode ser assistida na plataforma Apple TV.

