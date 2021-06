Meghan Markle deu a sua primeira entrevista desde que foi mãe pela segunda vez, na sequência do nascimento da pequena Lilibet.

A duquesa de Sussex juntou-se à NPR Weekend Edition este domingo, dia 20 de junho, para falar sobre o seu livro infantil - 'The Bench' - que foi inspirado num poema que escreveu para o marido, o príncipe Harry, na celebração do Dia do Pai em 2019 (poucas semanas antes do nascimento do filho mais velho do casal, Archie).

Markle explica que o poema foi apenas parte do presente que ofereceu a Harry, uma vez que esta também lhe comprou um banco de jardim.

"Pensei que queria alguma coisa sentimental e um lugar para ele ter como base com o nosso filho", revela.

Note-se que nas costas do banco que ofereceu ao companheiro, Meghan escreveu o seguinte poema: "Onde a vida começa/Para ti e para o nosso filho/ O nosso bebé, a nossa pele".

O livro retrata precisamente a ligação que a duquesa viu a ser construída neste banco entre pai e filho.

"É sobre crescer com alguém e ter esta ligação profunda e esta confiança, de tal forma, que nos maus ou nos bons momentos sabes que essa pessoa estará lá", completa, notando que qualquer criança ir-se-á sentir identificada com o livro, independentemente da sua raça, religião, etc.

