Meghan Markle irá dar a sua primeira entrevista desde que foi mãe pela segunda vez, da pequena Lilibet Diana, há cerca de duas semanas.

A duquesa de Sussex, de 39 anos, falará sobre o seu primeiro livro infantil, 'The Bench', na National Public Radio com Samantha Balaban, de acordo com Omid Scobie. A entrevista irá para o ar no domingo, entre as 8h e as 10h [hora local do leste dos EUA].

Informação que chega depois de ter sido relatado pela imprensa internacional que a obra de Meghan entrou na lista das mais vendidas do New York Times.

