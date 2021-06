Mesmo longe, uma vez que vivem na Califórnia, Estados Unidos, o príncipe Harry e Meghan Markle fazem questão de manter a família real atualizada no que à sua filha mais nova diz respeito.

Os duques de Sussex, que foram pais da pequena Lilibet Diana Mountbatten-Windsor no passado dia 4 de junho, terão partilhado o primeiro retrato da menina com a família via WhatsApp, conforme noticia o Entertainment Tonight.

Note-se que quando Lilibet nasceu foi noticiado na imprensa internacional que a rainha conheceu a menina por meio de uma videochamada, informação que mais tarde foi negada.

