Megan Fox foi criticada por pedir aos seguidores que doassem para uma incitativa da GoFundMe cujo objetivo era ajudar uma amiga. Na imagem que a atriz publicou no Instagram estavam a pedir 30 mil dólares (27 mil euros), mas ao abrir a página o objetivo é de cerca de 54 mil euros.

A angariação de fundos é para ajudar o pai de Brittney Boyce (pessoa que trata da manicure de Megan) que foi diagnosticado com cancro.

"O pai da minha amiga acabou de ser diagnosticado com cancro do pâncreas. Se puderem ajudar, por favor, ajudem", disse a estrela de 'Transformers' ao partilhar a história na sua página de Instagram, na noite de segunda-feira.

Com um património líquido estimado em cerca de oito milhões de dólares, os seguidores da atriz ficaram indignados com o facto de estar a pedir ajuda em vez de pagar as despesas médicas do familiar da amiga.

"Se eu tivesse tanto dinheiro como ela, cobria 100% das despesas médicas do pai de uma amiga antes de pedir a estranhos", comentou um internauta, cita o Page Six. "A milionária Megan Fox acabou de partilhar uma página da GoFundMe nas stories do Instagram para ajudar a pagar 30 mil em despesas médicas do pai de uma amiga que está com cancro. Estou sem palavras", comentou outro. "Os ricos deviam cobrir isso. Pare de acumular dinheiro e pedir ajuda aos seus fãs que são muito mais pobres", pode ainda ler-se entre os vários comentários.

