Mayra Andrade viveu recentemente uma "noite fenomenal". A cantora cabo-verdiana marcou presença no Festival de Cinema de Londres e esteve ao lado de Jay-Z.

Mayra desfilou na passadeira vermelha do evento no âmbito da estreia mundial do filme 'The Harder They Fall'. A artista, que vive em Lisboa desde 2016, faz parte da banda sonora da longa-metragem coproduzida por Jay-Z.

"Este filme é um game changer. Estou tão orgulhosa e grata por fazer parte da melhor banda sonora de sempre", pode ler-se na legenda de um conjunto de imagens, partilhada na sua conta oficial de Instagram, onde Mayra mostra o look com o qual brilhou no evento e os muitos momentos que marcaram a noite.

'The Harder They Fall' estará disponível a partir de 3 de novembro na Netflix.

