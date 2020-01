A apresentadora e taróloga Maya usou este domingo as suas redes sociais para fazer uma denúncia pública que está a chocar as redes sociais. De acordo com a comunicadora, há "uma dita 'figura pública' que alega estar a divorciar-se de uma outra figura pública" que tem cães em casa a sofrerem de maus-tratos.

A taróloga, que diz já ter apresentado queixa às autoridades, conta que os animais passam "fome", têm "falta de água", "higiene inexistente" e que há "risco de doença".

"Na casa vivem crianças que podem também estar em risco. Quando não se tem recursos ou estabilidade emocional pede-se ajuda . Isto é crime! E as autoridades? Olham para o lado?", questiona Maya, que ao ser questionada garante que "a denúncia está feita". "Sabe-se quem são as pessoas e a morada", afirma.

À publicação foram ainda acrescentadas imagens chocantes dos alegados cães, que tal como se pode ver apresentam sinais de magreza extrema.

Num outro comentário foi ainda possível perceber que a situação denunciada está a ser acompanhada pela Associação Patudos da Costa. Também os amigos e admiradores da apresentadora fizeram saber que o caso não é novo e que se arrasta há já vários meses.

