"O Júlio faz 60 anos de carreira. Repito: 60 anos de carreira", foi desta forma que Fernando Alvim deu início a um texto que este domingo partilhou na sua conta oficial de Facebook. Um texto de homenagem aos 60 anos de carreira de Júlio Isidro, um dos maiores apresentadores do panorama televisivo português e, desde sempre, ídolo para o humorista.

"Júlio é único, quem o conhece sabe que falo verdade, quem não o conhece, deveria", garante.

"Júlio tem a melhor memória que eu conheço. E eu conheço muitas pessoas. JI lembra-se de tudo, dos nomes, das datas, das horas, de como estava vestido, do que disse e como disse, de frases, de diálogos inteiros, de tudo. De tudo senhores. Júlio Isidro no fundo é uma daquelas mulheres da nossa vida, que se lembram daquele pormenor que pode inquinar um jantar. Ou uma relação. O diabo portanto. Mas eu também não me quero casar com ele. Basta-me ser seu amigo. E na verdade, nunca imaginei sê-lo", continua Alvim, que ao longo do seu percurso teve a oportunidade de conhecer e passar a ser amigo do 'senhor' televisão.

"Ser amigo do apresentador do 'Passeio dos Alegres' e do 'Clube amigos Disney', ser amigo de uma figura desta latitude. Desta importância. E no meio de tudo isto, quando olho para ele – e ele sabe-o - vejo um sir. Um sir sim, um sir com acentuada pronúncia inglesa. Um sir com aquelas medalhas ao peito. Um sir com a elegância de um sir", realça.

Para Alvim, "foi uma sorte Júlio Isidro ter nascido em Lisboa". "Júlio tinha tudo para ter nascido em Londres, seria obviamente uma voz imaculada da BBC, teria a sua 'Country house' de férias no interior (que emprestaria a chave regularmente aos seus amigos), teria sido condecorado mais do que uma vez pela Rainha de Inglaterra. Mas quis o destino que assim não fosse", defende.

"Júlio Isidro é nosso e não é do Reino Unido, Júlio Isidro é de Portugal e não é do Brexit, é dele, é da sua família, é daquela senhora, é daquele senhor, é daquele rapaz, é daquela miúda que ali vai. Júlio Isidro é nosso e faz 60 anos de carreira que são dele. Que são nossas", completou o humorista, que juntou à sua publicação uma fotografia antiga do momento em que conheceu o apresentador.

