Matthew Perry foi fotografado bastante animado nos bastidores do seu novo filme - 'Don’t Look Up', em Boston, menos de um mês depois de ter anunciado o seu noivado com Molly Hurwitz.

Nas imagens, o eterno Chandler Bing de 'Friends' aparece sorridente e descontraído, evidenciando desta forma o bom momento que vive a nível pessoal.

Consigo estava o ator Jonah Hill, com quem contracena na trama, conforme nota o Page Six.

'Don’t Look Up' será lançado já no próximo ano.

Leia Também: Matthew Perry lança coleção limitada sobre 'Friends'