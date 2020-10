Matthew McConaughey abriu o coração para falar das experiências de vida, partilhas feitas no livro 'Greenlights'. E entre as muitas fases pessoais que foram recordadas na obra, o ator, agora com 50 anos, revela que foi "chantageado para fazer sexo" quando tinha apenas 15 anos.

"Fui chantageado para fazer sexo pela primeira vez quando tinha 15 anos", escreveu, segundo a People. "Tinha a certeza de que iria para o inferno por causa do sexo antes do casamento. Hoje, estou apenas certo de que espero que não seja o caso", acrescentou.

Mas não ficou por aqui. Na autobiografia, o ator revela ainda outro caso em que foi vítima de abuso sexual.

"Fui abusado por um homem quando tinha 18 anos, enquanto estava deitado, inconsciente, na parte de trás de uma carrinha", lembrou, sem adiantar mais pormenores sobre a situação.

No entanto, garante, "nunca se sentiu uma vítima". "E tenho até muitas provas de que o mundo parece estar a conspirar para me fazer feliz", destacou.

