Matthew Davis viu a sua família aumentar com o nascimento do segundo bebé em comum com a mulher, Kiley Casciano.

O ator de 'Diários do Vampiro' deu as boas-vindas a uma menina, a pequena Dorothy Lavender Davis, que nasceu na segunda-feira, 24 de janeiro.

A novidade foi destaca na página de Instagram da mulher do ator, Kiley, esta quarta-feira.

"Dorothy Lavender Davis - 01*24*2022. Amo-te Matthew Davis", pode ler-se numa fotografia onde Kiley Casciano e o ator aparecem junto da filha mais nova.

De recordar que o casal viu nascer o primeiro bebé, a filha Ripley Nightingale, em março de 2020.

