Grávida pela primeira vez, fruto do seu casamento com Tiago Felizardo, Matilde Breyner vive um momento muito feliz da sua vida. Esta manhã, 5 de maio, a atriz esteve no programa 'Dois às 10' à conversa com Maria Botelho Moniz e Cláudio, a quem contou como descobriu que ia ter um filho.

"O Tiago pediu um café e eu disse-lhe: 'Tira-me agora isso da frente que eu não posso com esse cheiro'. Ele saiu e foi comprar um teste de gravidez", relata.

Na altura, a atriz disse ao companheiro que não valeria a pena uma vez que não estava “atrasada” e que mesmo que se estivesse grávida o teste daria negativo.

Contudo, o resultado do teste acabou por ser uma surpresa: "Deu logo grávida! Aí percebi que não havia volta a dar. Fiquei contente, mas fiquei apática".

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por TVI (@tvioficial)

Leia Também: Grávida, Matilde Breyner partilha dicas por causa de enjoos