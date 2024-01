Matilde Breyner tem vindo a fazer algumas partilhas sobre a filha, Mia, e esta sexta-feira, 19 de janeiro, contou que a menina "já se ri" para a mamã e para o papá.

Ao publicar novas imagens no Instagram em que aparece com a bebé, que nasceu a 8 de dezembro do ano passado, a atriz mostrou-se 'babada'.

"Há seis semanas a ser mãe koala. Já se ri para a mãe e para o pai, e porque o pai fala com ela em inglês, já quer palrar em americano. Os nossos filhos são sempre os melhores em tudo, não é?", escreveu a mamã.

De recordar que a pequena Mia é fruto do casamento de Matilde Breyner com Tiago Felizardo.

