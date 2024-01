Matilde Breyner está a viver uma fase única da sua vida depois da chegada da filha Mia, fruto do casamento com Tiago Felizardo. E a menina tem vindo a ser o centro das atenções de algumas publicações que a mamã faz no Instagram.

Ainda esta quarta-feira, dia 17 de janeiro, a atriz destacou nas stories da rede social uma nova imagem da bebé, que aparece dentro da sua cadeirinha no carro.

De recordar que a pequena Mia nasceu no dia 8 de dezembro do ano passado.

Veja a referida fotografia abaixo.



© Instagram

