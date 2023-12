Matilde Breyner vive uma nova fase da sua vida depois de ter dado as boas-vindas à filha Mia, fruto do casamento com Tiago Felizardo.

Na sua bolha de amor, a atriz decidiu surpreender os seguidores no Instagram este domingo com uma nova fotografia da bebé.

Sem mostrar o rosto, apenas revelou que hoje (17 de dezembro) foi dia do "primeiro passeio".



© Instagram_cindybreyner

Leia Também: Foto da Semana: Nasceu Mia, a filha de Matilde Breyner