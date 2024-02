Matilde Breyner divertiu os seguidores das redes sociais este sábado, dia 17 de fevereiro, ao partilhar uma fotografia que mostra a filha bebé mascarada para o Carnaval.

A pequena Mia surge no registo vestida de jogador de basebol da equipa Los Angeles Dodgers, tendo até direito a usar um boné azul que condiz com as cores do equipamento.

"Eu: 'Acho ridículo mascarar os bebés no Carnaval'. [Na foto] a minha filha no Carnaval", escreveu ainda Matilde na legenda. Ora veja:

