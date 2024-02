Depois de ter sido mãe da pequena Mia no dia 8 de dezembro de 2023, Matilde Breyner vai regressar à TVI para uma participação especial no 'Dança com as Estrelas'.

Foi através da sua página de Instagram esta quarta-feira, que a atriz anunciou a sua participação no programa de sábado à noite.

"Parece que sábado à noite vou dar um pezinho de dança. Tem sido uma semana intensa, desafiante… e maravilhosa. Feliz por estar de volta", escreveu Matilde Breyner.

Recorde-se que a pequena Mia é fruto do casamento da atriz com Tiago Felizardo.

