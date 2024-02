Matilde Breyner e Tiago Felizardo estiveram três dias na Serra da Estrela com a filha, Mia. A atriz fez uma nova publicação na sua página de Instagram esta quinta-feira onde partilha este momentos especial.

"Deu para ter uma ideia do que é fazer malas com um bebé, perceber que é (quase) impossível ela não aparecer em todas as fotos e criar um novo wallpaper no telemóvel (última foto). Só não deu para ver neve. Nem vestir uma camisola, quanto mais", disse a atriz na legenda das imagens que destacou na rede social.

De recordar que a pequena Mia nasceu em dezembro do ano passado. Veja as imagens na galeria.

Leia Também: Que ternura! Matilde Breyner em "namoro pegado" com a filha