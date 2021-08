Matilde Breyner regressou esta quarta-feira ao Instagram para explicar a razão que a fez afastar-se da rede social. Depois de algumas semanas sem realizar publicações, a atriz contou que enfrentou algumas "partidas do corpo".

"O meu corpo tem vindo a pregar-me umas partidas, mas, como diz a minha mãe, 'na vida a gente cai e levanta-se'", começou por dizer.

Abalada com as situações que lhe têm acontecido, Matilde Breyner afirmou: "Não me apetece vir para aqui fingir que é tudo cor de rosa e prefiro guardar as coisas para mim quando está tudo mais cinzento".

"Tal como não me apetece fazer um post só porque sim, para manter seguidores ou para não ser castigada pelo algoritmo. Assim como assim, também não tenho conteúdo novo para mostrar", continuou.

No mesmo texto, a atriz fez ainda referência "à melhor equipa de sempre", referindo-se aos colegas da novela 'Para Sempre', a próxima trama da TVI.

"É aqui que está a minha cabeça, o coração está do outro lado do Atlântico", rematou, lembrando assim o marido, Tiago Felizardo, que vive nos Estados Unidos.

Os últimos meses têm sido particularmente desafiantes para Matilde Breyner. Em junho a atriz perdeu a avó e no passado mês de julho foi submetida a uma cirurgia para remover o apêndice.

Leia Também: Matilde Breyner submetida a cirurgia para remover o apêndice