Matilde Breyner foi uma das personalidades que fez questão de destacar nas redes sociais o Dia do Pai que hoje, 19 de março, se celebra. Para tal, a atriz partilhou um ternurento vídeo no qual o marido, o ator Tiago Felizardo, aparece a 'falar' com a filha de ambos, a bebé Mia.

"Descobriu que tem voz com o Pai, dobrou o riso pela primeira vez com o Pai, o primeiro sorriso de orelha a orelha quando acorda é para o Pai e, como se não bastasse, é a cara do Pai! Eu acho graça que ela se ria tanto com ele como eu. No sentido de humor sai à Mãe", notou na legenda da partilha.

De recordar que Mia nasceu no dia 8 de dezembro do ano passado.

