Matilde Breyner começou o ano com uma mudança de visual que não resistiu em partilhar com os quase 88 mil seguidores na sua página de Instagram.

"Esta é quem eu sou agora", escreveu na legenda de uma fotografia em que aparece com o cabelo mais escuro e curto.

A publicação não passou despercebida a várias caras conhecidas, de entre as quais Cristina Ferreira, que afirmou saber a razão pela qual a atriz mudou de look. Com isto, pensa-se que Matilde esteja a preparar uma nova personagem.

Veja abaixo a transformação.

