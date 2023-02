Matilde Breyner prepara-se para abraçar um novo projeto na TVI. A atriz vai estrear-se como mentora na nova edição do programa 'Cabelo Pantene'.

"Uma boa notícia nunca vem só… É com grande entusiasmo que anunciamos a nova mentora do 'Cabelo Pantene - A Competição'", escreve a produção do formato ao anunciar a novidade nas redes sociais.

Recorde-se que também Cifrão fará parte do projeto no papel de mentor, já Margarida Corceiro será a grande apresentadora.