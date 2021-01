Matias Damásio testou positivo à Covid-19, como apurou o Fama ao Minuto. Informação que chega depois de ter atuado na semana passada, no dia 12 de janeiro, no pograma 'Casa Feliz', da SIC, e no dia 16 no 'Em Família', da TVI.

Refira-se que o programa da estação de Queluz de Baixo foi alvo de algumas críticas nas redes sociais pela ausência de distanciamento social numa fase tão severa da pandemia.

Entretanto, contactámos fontes dos respetivos canais que disseram que não estavam a par de que o artista testou positivo para a Covid-19. Tentámos ainda falar com a agente do cantor que, até à data, ainda não partilhou qualquer informação.

Nas redes sociais, Matias Damásio também não divulgou qualquer informação sobre o facto de estar infetado com o novo coronavírus.

O artista esteve em direto no 'WI-FI' da RFM, esta quarta-feira, através de videochamada, e referiu apenas que estava "um bocado mal". "Estive muito mal de manhã, com a voz toda entupida, mas já estou um pouco melhor", acrescentou, tendo cantando na mesma para os fãs o tema 'O Nosso Beijo', lançado no início de janeiro.

