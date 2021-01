Matias Damásio esteve na noite desta quarta-feira no 'WI-FI' da RFM. O músico respondeu à ‘Cara Podre’ às questões de Rodrigo Gomes e Daniel Fontoura.

Questionado sobre se alguma vez desejou não ser famoso, Matias Damásio recordou uma situação insólita que viveu no funeral de um amigo.

Ao chegar ao local onde se realizava o funeral, um grupo de jovens que estava num outro funeral que ocorria ao lado resolveu abordá-lo efusivamente.

"Estávamos num funeral, estávamos todos sentidos e as miúdas esqueceram-se", conta, revelando até que a mãe do seu falecido amigo chegou mesmo a ficar chateada consigo por achar que teria culpa do que estava a acontecer.

"Fiquei constrangido, todo envergonhado… nem sabia o que fazer", garante o músico angolano, que conta ainda que também já chegou a ser abordado por fãs ao dar entrada no hospital.

Reveja abaixo o 'WI-FI' com Matias Damásio:

